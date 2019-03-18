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Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü töreni

Gaziantep’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

Gaziantep'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Asri Mezarlıktaki şehitlikte başlayan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulduktan sonra Vali Davut Gül'ün şehitlik defterini imzaladı. tören, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Gül ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı.


Gaziantep Valisi Davut Gül şehitlere minnettar olduklarını belirterek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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