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Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalara aşırı hız, dikkatsizlik ve ışık ihlalinin neden olduğu görüldü.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Trafikte Her Zaman Güvende Hissetmek İçin Kurallara Uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmadı.


Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Organize Sanayi Kavşağı, Narlıtepe Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, M1 AVM önü, Mezarlık Kavşağı, Savcılı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Beyazlar Mahallesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi Fatih Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Merveşehir Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Karataş Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Karaoğlan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi.

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