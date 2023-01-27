Gaziantep'te 18 yıllık özlem 3'üz bebekle son buldu

Gaziantep'te 18 yıldır çocuk özlemi çeken Zeynep ve Hüseyin Sucu çiftinin bebek hasreti 3'üz bebeklerle sona erdi. Bebeklerini kucağına alan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Gaziantepli 43 yaşındaki Zeynep Sucu ile 47 yaşındaki Hüseyin Sucu çifti 18 yıldır çocuk sahibi olmak için birçok defa tedavi gördü. Defalarca tüp bebek tedavisi olan çift bir türlü çocuk sahibi olamadı. Çift en son gördükleri tedavinin ardından doğum için Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından anne Zeynep Sucu'nun 3'üz bebeğe gebe olduğu belirlendi. Hastanede yapılan erken doğumun ardından sağlık problemleri bulunan bebekler 85 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. 18 yıl sonra bebeklerini kucağına alan çift büyük bir mutluluk yaşadı. 2 kız ve bir erkek bebek sahibi olan çift, çocuklarına Ayça, Ayda ve Arda isimlerini verdi.

“Büyük bir mücadeleyi başarıyla bitirdik”

Yeni doğan bebeklerin ciddi sağlık problemleriyle ilgili büyük bir mücadele verdiklerini belirten ANKA Hastanesi Yeni Doğan yoğun bakım Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, “Uzun bir mücadeleden sonra 18 yıl sonra bir gebelik oluyor. Tabi bu gebelik 3'üz olduğu için çok riskliydi. Erken doğum riski vardı. O nedenle biz doğumdan önce hazırlıklarımızı yaptık. Bebekler erken doğdular. Bebekler doğduktan sonra hayati problemleri vardı. Anne, baba ve ben ile ekibim yaklaşık 85 günlük bir süreç boyunca her 3 bebeğin hayati problemleriyle uğraşarak, büyük bir mücadeleyi başarıyla bitirdik. Bebekler bu süre içerisinde hep küvezde kaldı. Bütün organlarında sorun yaşadılar. Yoğun ilaç tedavisi uyguladık. Son 4 gündür anne ile uyum için odada tuttuk. Tabii bugün taburcu ediyoruz. 2 yaşına kadar yoğun bir takip süreçleri olacak” dedi.

“Biz bir beklerken Allah bize 3 nasip etti”

Yıllardır bir çocuk beklerken Allah'ın kendilerine 3'üz verdiğini ifade eden Baba Hüseyin Sucu, “18 yıl çocuk hasreti çektik. Sağ olsun hocalarımız sayesinde bu hasretimiz sona erdi. Çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben ve eşim çok mutluyuz. Biz, bir beklerken Allah bize 3'üz nasip etti” şeklinde konuştu.

“Rabbime şükürler olsun bize 3 tane bebeği nasip etti”

Anne Zeynep Sucu, “Biz 18 yıl çocuk hasreti çektik. Değişik merkezlerde farklı yerlerde 7 defa tüp bebek denemesi yaptım. Rabbime şükürler olsun sonunda bize 3 tane bebeği nasip etti. Çok mutluyuz inşallah rabbim bize bunları sağlıkla büyütmeyi nasip eder. Çocuklarımız zorlu süreçten geçti. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Ercan hocama ANKA Hastanesi'ne çok teşekkür ediyoruz. 2 kız ve bir erkek oğlumuz var. İsimlerini Ayça, Ayda ve Arda koyduk. Tarifsiz bir duygu içerisindeyim önceliğim hep bunlar kendimi unutmuşum. Önümde zorlu bir süreç olacağını biliyorum ama zevkle yapacağım. Bu süreçte geçecek. Ben 18 yıl çok zorlu süreçler atlattım. Bunu da atlatırım inşallah, vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştiririz” diye konuştu.