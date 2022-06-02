İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te bir araca yönelik operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 186 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araca yönelik operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 186 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası araçta yapılan aramalarda 186 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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