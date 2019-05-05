Gaziantep'te 186 çift daha evlilik okulundan mezun oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 186 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve hediye çamaşır makinelerini aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede 186 çift daha evlilik okulundan mezun olmayı başardı. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika törenine katılan yazar NLT uzmanı, hipnoterapist ve yaşam koçu Dr. Ersin Memiş Ay, çiftlere mutlu olmanın yollarıyla ilgili bilgiler verdi.

"Mutlu aile, huzurlu toplum demektir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirterek, “Evlilikte en önemli faktörler 5 S kuralını en iyi şekilde uygularsanız, evliliğiniz sorunsuz geçer. Bunlar sabır, saygı, sevgi, sadakat ve sorumluluktur. Hayatta her çift mutlaka zorluk yaşamıştır. Ancak zorluklarla mücadele ettikçe çiftler arasındaki bağ daha da güçlenecektir. Bizim toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Batı toplumu evlilik yaşamı olmadığı için çökmüş durumda. Orada evlilik kavramı çöktüğü için genç nüfus azalıyor. Yaşlı nüfus çoğaldıkça iş gücü düşüyor sağlık giderleri artıyor. Böylece bir toplum ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk istemesinin asıl nedeni de budur. En az 3 çocuk olursa mevcut nüfusu ancak koruya biliyoruz. Çekirdek yapı aileyi güçlü tuttuğumuzda toplumu da güçlü tutmuş olacağız Evlilik Okulumuzun amacı eşlerin birbirine karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin yanı sıra evliliğin sağlık ve güvenlik yönü de anlatılıyor. Mutlu aile huzurlu toplum olgusunu sağlaya bilmemiz için çiftlerimizi Evlilik okulumuza bekliyoruz” dedi.

Umre Heyecanı yaşadılar

Çiftlere törenle sertifikaları ve ilk hediyeleri olan çamaşır mekineleri teslim edildi. Törende kura ile Umre'ye gönderilecek çift de belirlendi. Çekilen kurada talihli çift, Naile ve Salih Bozkuş umreye gidecek olmanın da sevincini yaşadı. Çift, umreye gitme fırsatı nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade etti