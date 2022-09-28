İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 19 bin 902 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep’te bir depoda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin 902 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te bir depoda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin 902 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve depoya baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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