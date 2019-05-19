Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu

yılında coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'te yapılan kutlamalar Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda devam eden kutlama programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı ve Askeri Erkam, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, kurum müdürleri, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Buradaki törende genç sporcular gösteri yaparken, günün anlam ve önemine dair konuşmayı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen yaptı. Kölemen konuşmasında, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 100. yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duyguları aynen taşıyarak sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti siz gençlere emanettir. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Şahinbey Spor Salon'unda yapılan program konuşmaların ardından şiir okumaları, halk oyunu gösterileri, çeşitli dallardaki spor gösterileri ve çeşitli alanlarda ödül alan öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

Araban'da kutlamalar Recep Tayyip Erdoğan parkında yapıldı

19 Mayıs coşkusu Gaziantep'in Araban ilçesinde de yaşandı. 19 Mayıs kutlamaları Araban Hükumet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtın'a çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması ile başladı. İstiklal Marşının okunması ile hükumet konağında sona eren kutlamalar, Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle, halk oyunları gösterileri ile sürdü.

Yavzueli'nde öğrenciler Anadolu türkülerini seslendirdi

Yavuzeli ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100.Yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonu'nda yapılırken, Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir tarafından Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Meral Bütün yaptı.

İlçe Kaymakamı Eyüp Gürdal da 19 Mayıs ile ilgili bir konuşma yaparken akabinde okunan şiirler, gösteriler sergilendi. Programda öğrenciler, Anadolu'nun dört bir yöresinin türkülerinden kesitleri sundu. Yavuzeli ilçesindeki kutlamaların son bölümünde ise çeşitli dallarda ödül alan öğrencilere ödülleri verildi.