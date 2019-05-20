Gaziantep'te 19 Mayıs özel konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu tarafından "19 Mayıs Özel Konseri" verildi.

Büyükşehir Konferans Salonunda, sanat yönetmenliğini Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğundan Emin Beyaz Çiçek ve Adil Çete'nin üstlendiği konsere, yoğun ilgi gösterildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konsere, 7'den 70'e herkes akın etti.

Milli mücadele döneminin anlatıldığı konserde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkışıyla başlayıp, 9 Eylül 1922 İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşuna kadar yaşanan kanlı mücadeleyi müzik ve şiirler harmanlanarak işlendi. Memleketin dört bir yanından yöresel şarkıların da söylendiği konsere, halk oyunları topluluğunun sergilediği oyunlar beğeni topladı.

Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, sanat yönetmenleri Emin Beyaz Çiçek ve Adil Çete'ye çiçek verdi.

Ulusal ve uluslararası alanda Gaziantep'i başarıyla temsil eden topluluğun, geniş repertuvarında yer alan “Memleketim”, “İzmir'in Kavakları” ve sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait “Ordu'nun Duası” gibi şarkıları ilgiyle takip ediliyor.