Gaziantep'te 2 ayda 45 ton atık geri dönüştürüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından fonlanarak hayata geçirilen “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinde son 2 ayda 45 ton atık geri dönüştürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarındaki katı atık düzenli depolama alanı yanında 2022 Temmuz ayında faaliyete geçen tesis, hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Günlük 100 ton katı atık beslemesi yapılarak günde yaklaşık 1 ton geri dönüşüm atığın ayrıştırıldığı tesiste son iki ayda 45 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geleceğe daha yaşanabilir ve temiz bir şehir bırakmak hedefiyle çalışan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi sayesinde yılda 100 bin ton atık işlenerek 9 bin 300 ton sera gazı salınımının önüne geçilmiş olacak.

Yıllık 100 bin ton atık işleme kapasitesine sahip tesiste tam kapasite olarak devreye alındığında yaklaşık 17 bin ton geri dönüştürülebilir atık kazanımı hedeflenirken, yaklaşık 22 bin ton biyobozunur atık işlenerek elde edilen biyogaz, ko-jeneratör ünitelerine aktarılarak enerji üretilecek. Kentin atıkları bu yolla hem çevreye zarar vermeyecek hem de temiz enerji sağlayacak. Üretilecek 4 bin 100 megawatt elektrik enerjisi tesisin iç ihtiyacı için kullanılacak. Aynı zamanda Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi ile yılda toplam 9 bin 300 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı azalımı da gerçekleşmiş olacak.

Proje ilham veren kamu proje ödüllerine layık görülmüştü

Yeşil ekonomiyle çevreyi ve şehri yeşillendiren Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi', 2022 mart ayında Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) yapmış olduğu "İlham Veren Kamu Proje Ödülleri" yerel yönetimler kategorisinde 39 kamu projesi arasında yarışarak ödüle layık görülmüştü.

Geleceğe daha yaşanabilir ve temiz bir şehir bırakmak için Büyükşehir Belediyesi'nin modern ve yenilikçi yatırımlardan gösterilen tesis, dönüştürülebilir atığın ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi nedeniyle “Yeşil Şehir Gaziantep”in bu konudaki en önemli projeleri arasında yer alıyor.