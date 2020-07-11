Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi eski Nizip yolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.