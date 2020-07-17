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Gaziantep'te 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda toplam 2 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda toplam 2 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve bir ikamete kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda toplam 2 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

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