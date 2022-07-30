İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 470 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 470 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sırasındaki aramalarda, 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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