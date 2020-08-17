İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 2 bin 546 kişiye sosyal mesafe cezası

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 546 kişiye cezai işlem uygulandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 546 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı” denildi.


Vaka sayısının arttığı kentte 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ve pazarlara girişte saat kısıtlaması da getirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.