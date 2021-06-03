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Gaziantep'te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıntepe Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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