İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre akaryakıt, akaryakıt depolamada kullanılan 5 adet plastik bidon, 1 adet fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi.


Ekipler baskında 1 kişiyi gözaltına aldı.

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