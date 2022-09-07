İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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