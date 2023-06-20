Gaziantep'te 2 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Maximillon'un verdiği tepki ile araçta yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.