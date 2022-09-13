İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 2 kişi hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te hatalı sollama yapan minibüsün, karşı yönden gelen kamyon ve hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te hatalı sollama yapan minibüsün, karşı yönden gelen kamyon ve hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 10 Eylül'de Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 54. kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden 01 AJM 257 plakalı minibüs ile Gaziantep istikametine giden Erhan Casun, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Ahmet O.'nun kullandığı 27 N 6009 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra Bekir D.'nin kullandığı 27 ND 880 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü Erhan Casun ile aynı araçtaki Resul Alıç hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.



Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı


Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sollama yapan minibüsün kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı an yer alıyor.

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