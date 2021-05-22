Gaziantep'te 2 milyon 520 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te yüklü miktarda makaron taşıyan kamyonete operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 2 milyon 520 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirirken bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kente yüklü miktarda makaron sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, sevkiyatı yapan kamyoneti filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı. Adana - Gaziantep otobanında seyir eden kamyoneti Gaziantep'e kadar takip eden ekipler kamyoneti Batı gişelerinde durdurdu. İnsansız hava aracı'nında (İHA) kullanıldığı operasyonda gişedeki polis kontrol noktasında durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin kasasına kolilerle yüklenmiş halde 2 milyon 520 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.