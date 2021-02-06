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Gaziantep'te 2 mutasyonlu virüs görüldü

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 2 pozitif hastada mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 2 pozitif hastada mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek vatandaşları uyardı.


Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ''Değerli Vatandaşlarımız; 2 pozitif hastamızda mutasyonlu virüs tespit edilmiştir. İngiltere varyantlı bu virüsün bulaştırıcılığı çok yüksektir. Aşılamalarımızın yapıldığı, salgınla mücadelemizin güç kazandığı şu dönemde biraz daha sabır göstererek tedbirlere daha sıkı bir şekilde uymanızı rica ediyoruz'' denildi. Kaymakam Mutlu vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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