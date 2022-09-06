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Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü

Gaziantep’te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.


Gaziantep'te Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Alaybey Mahallesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemelerle yakalanma anları bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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