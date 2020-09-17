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Gaziantep'te 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş 2 ton 600 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş 2 ton 600 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan bir depoya sahte deterjan operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda sahte olarak üretildiği belirlenen ve satışa hazır olarak paketlenmiş olan 2 ton 600 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi. Baskın yapılan adreste bulunan sahte deterjanların tanınmış bir markanın etiketiyle paketli olarak dağıtıma hazır bekletilmesi ise dikkat çekti.


Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı vurgulandı.

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