Gaziantep'te 200 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.