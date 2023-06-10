İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 200 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te bir adreste yapılan aramalarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.