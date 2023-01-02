Gaziantep'te 2022'de binlerce kişiye destek verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürdüğü “Anneye Süt Bebeğe Can”, “Hoş geldin Minik Hemşerim” gibi projelerin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan öğrencilere çanta, kırtasiye desteği ve Gıda Bankası gibi çalışmalarıyla da Gaziantep genelinde birçok vatandaşa sosyal destek sağladı.

Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirmeleri için başlatılan “Anneye Süt Bebeğe Can Projesi” ile 2019 yılından bugüne kadar 95 bin anne adayına 4 milyon 200 bin litre süt dağıtımı yapıldı. Büyükşehir ekipleri, hamilelik döneminin başlangıcından doğuma kadar 45 günde bir 12 litre süt desteğini annelere ulaştırdı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1'nci sınıfa başlayarak eğitim hayatıyla tanışan 75 bin ilkokul öğrencisine, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde 12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalem bulunan okul çantası hediye edildi. 1'inci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteğinin yanı sıra 12 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye de okul kıyafeti yardımında bulunuldu.

Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılındaysa ihtiyaç sahibi, Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 11'inci ve 12'nci sınıf örgün öğretim öğrencilerine, eğitime destek amacıyla 1'nci dönem ve 2'nci dönemlerde 600'şer lira olmak üzere toplam bin 200 TL nakdi destek sağlandı. Desteklerde üniversite öğrencileri de unutulmadı. Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) 17 günlük sınav döneminde öğrencilere her akşam yemek ve içecek ikram etti. GAÜN Merkez Kütüphanesi'nde gece geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil mutfak tırından, sınav dönemindeki 20 bin öğrenci yararlandı. “Hoş Geldin Minik Hemşerim” projesi oluşumunda son bir yılda ilçelerde 6 bin bebeğe ilk doğum hediyesi olarak, zıbın takımı, battaniye, çocuk bezi, çanta ile termometre gibi anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu ilk eşyaların bulunduğu paketler hediye edildi.

Şehrin 3 farklı noktasına konumlandırılan Gıda Bankası'ndan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye düzenli olarak gıda alışverişi ücretsiz olarak sunulurken, ihtiyaç sahibi 10 bin ailenin su faturalarının yarısı ödenerek bu ailelerin indirimden yararlanması sağlandı. Ramazan dolayısıyla 150 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı ve Ramazan ayı boyunca halka destek amacıyla bir milyon 350 bin adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. 3 bin bakkal esnafına ise servislerini daha rahat yapabilmeleri için sepetli servis bisikleti dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokole istinaden 1027 çocuk sünnet edildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 31 ayrı noktada kurulumu yapılan çorba ikram çeşmeleriyle hafta içi her sabah 15 bin kişiye sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Proje 2023 yılında da hizmet vermeye devam edecek.