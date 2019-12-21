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Gaziantep'te 204 ?i?e ka?ak alkol ele ge?irildi

Gaziantep’te ??phe ?zerine durdurulan bir ara?ta yap?lan aramalarda 204 ?i?e ka?ak alkol ele ge?irildi.

Gaziantep'te ??phe ?zerine durdurulan bir ara?ta yap?lan aramalarda 204 ?i?e ka?ak alkol ele ge?irildi. Olayla ilgili 3 ??pheli ?ah?s yakaland?.


?ahinbey ?l?e Emniyet M?d?rl???m?z ekipleri, Beydilli Mahallesinde durdurulan bir ara? i?erisinde yap?lan kontrolde 204 ?i?e ka?ak alkol ele ge?irdi. Ara? i?erisindeki ?ah?slar?n i? yerlerinde yap?lan aramalarda ise ?i?elenmeye haz?r halde toplam 33 litre ka?ak alkol daha bulundu.


Olayla ilgili olarak g?zalt?na al?nan 3 ??pheli ?ah?s adli makamlara sevk edildi.

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