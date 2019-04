Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu

TBMM'nin kuruluşunun 99.yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu'nda düzenlenen kutlamalar çocuk şenliğine dönüştü.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatı olan çocukların geleceği için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Türkiye'nin her köşesinde sürerken etkinlikler kapsamında Hacı Kelam Kadooğlu Ortaokulunda düzenlenen kutlama törenleri göz kamaştırdı. Bir birinden farklı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şölen havasında geçerken kurum olarak çocukların geleceği için her türlü desteği vereceklerini ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadoğlu, “99.yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen TBMM aynı zamanda milli mücadele ruhunun sürekliliği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güzel örneğidir. TBMM'nin kuruluş yıldönümünün çocuklara bayram olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilişi bağımsızlığımızın ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız içinde büyük önem taşımaktadır. Her şey geleceğimiz için, her şey çocuklarımız için. Kurum olarak ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlarken yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın geleceği içinde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülke bağımsızlığımız ve bölünmez bütünlüğümüz için canlarını siper eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler büyük ilgi görürken, açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ekrem Kavak, TBMM'nin kuruluşu ve sonrası yaşanan olaylar hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklerde günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yarı sıra 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından seslendirilirken, okulun halkoyunları ekibiyse Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yöresel oyunlarını sergileyerek izleyenleri adeta büyülediler. Çocuk şenliği havasında geçen etkinliğin sonunda öğrenciler ve davetliler müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendiler.