İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep’te coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.


Kutlamalar Demokrasi meydanındaki anıta İl Milli eğitim müdürü Cengiz Mete'nin çelenk bırakmasıyla başladı. 23 Nisan etkinliği Masal parkta yapılan törenle devam etti. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “TBMM'nin açılışı ile vatan topraklarının her köşesinde süren milli direniş daha da güçlenmiş meclisimizin aldığı kritik ve önemli kararlar sonrasında milletçe bütün zorluk ve imkansızlıklara rağmen yürüttüğümüz kurtuluş savaşı hafızalardan silinmeyecek bir başarı ile nihayete erdirilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından program çocukların şiir ve koro gösterileriyle devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.