Gaziantep'te 235 kilo kubar esrar ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon sırasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, 19 adet sikke, 2 adet tarihi obje, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltı işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.