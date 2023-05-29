İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 24 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep’te, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 24 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 24 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, durdurulan araçta yapılan aramada 24 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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