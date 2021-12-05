Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Esat Kabaklı'nın katılımıyla “25 Aralık Halk Konserleri” başlıyor. Konserlerin ilk durağı İslahiye olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun Yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen programlarla milli mücadele ruhu yaşatılmaya devam ediliyor. Kurtuluş coşkusunu ilçelerde de yaşatmak amacıyla halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı tarafından 25 Aralık Halk Konserleri verilecek. 7 ilçede verilecek konserlerin ilki 6 Aralık Pazartesi Günü, İslahiye ilçesinde, Belediye Kültür Merkezi'nde saat 19'da düzenlenecek.

Konserlerle dolu hafta geçecek

Esat Kabaklı ile halk konserleri 7 Aralık Salı Günü, Nizip'te Nizip Spor Salonu'nda, 8 Aralık Çarşamba Günü Araban ilçesinde Araban Konferans Salonu'nda, 9 Aralık Perşembe Günü Yavuzeli'nde Belediyesi Düğün Salonu'nda, 10 Aralık Cuma Günü Nurdağı'nda Şamil Tayyar Kültür Merkezi'nde, 11 Aralık Cumartesi Günü Karkamış İlçesi'nde Belediyesi Konferans Salonu'nda, 12 Aralık Pazar Günü ise Oğuzeli'nde, Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Konserler saat 19.00'da başlayacak.