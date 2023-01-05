Gaziantep'te 25 Aralık özel konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep'in Kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen “25 Aralık Özel Konseri” gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

GBB Türk Halk Müziği Korosu, koroyu yöneten Öğretim Görevlisi Yaşar Seçkin şefliğinde “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde”, “Mektubu Gelmez Yarin”, “İğnem Düştü Yerlere”, “Aşiretin Yası Var”, “Zeytin Yaprağı Yeşil”, “Ellerinde Bir İpekten Halı Var”, “Bir Başkadır Benim Memleketim” türküsünü dinleyiciler bayrakları sallayarak eşlik ederken, eşsiz zeybek gösterisiyle de “Sarı Zeybek” türküsü dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, konser sonunda yaptığı konuşmada gazi şehrin kurtuluşunda şehit olanları anarak, “Gaziantep'in kurtuluşunun 101'inci yılı hepimize kutlu, gaziliğimiz şen olsun. Her yerde söylediğim gibi ne mutlu Gaziantepli olana, ne mutlu türküm diyene” ifadelerine yer verdi. Konuşmasının ardından Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, koroyu yöneten Öğretim Görevlisi Yaşar Seçkin'e çiçek takdim ederken, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Muhtar Küçükkömürcü ise Seçkin'e kutnu şal hediye takdim etti.