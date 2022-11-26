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Gaziantep'te 25 iş yerine "siber suç" denetimi

Gaziantep’te 25 iş yerine siber suç baskını yapıldı.

Gaziantep'te 25 iş yerine siber suç baskını yapıldı. Baskınlarda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi


Gaziantep'te Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 iş yerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, ekipler iş yerlerinde bulunan bilgisayar kasası, hard disk gibi dijital materyalleri didik didik inceledi. Kontrollerde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde 1 adet yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.


Denetimlerde gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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