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Gaziantep'te 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Gaziantep'e seyir halindeki bir araç Gaziantep-Nizip yolunda durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çanak anten içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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