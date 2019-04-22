Gaziantep'te 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol merkezinde gerçekleştirilen takip esnasında nargile tütünü taşıyan bir araç riskli bulunarak, yakın takibe alındı. Adana-Şanlıurfa yolu üzerindeyken Araç Takip Sistemi üzerinden “cihaz söküldü” uyarısı alınması üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerine haber verildi. Harekete geçen ekipler, araç takip sistemi cihazının uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gidildiğinde, takip cihazının araçtan sökülerek yol kenarında bulunan otoban demirlerine yapıştırıldığı görüldü. Aracın yerini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, güvenlik güçleri ile müşterek yapılan araştırmada Plaka Tanımlama Sisteminden (PTS) aracın geçmiş kayıtları incelendi. Aracın en son giriş çıkış yaptığı yerin bilgisini alan ekipler, tespit edilen adreste aracı bulundu. Güvenlik mührü açılan aracın dorsesinin ise boş olduğu görüldü.

Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen bir başka adrese de operasyon düzenleyen ekipler, 3 milyon TL piyasa değeri bulunan toplam 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.