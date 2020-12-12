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Gaziantep'te 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphe üzerine bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda 26 adet fiber tanklar içerisinde toplamda 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.

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