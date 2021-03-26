Gaziantep'te 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde şehir tiyatrosu kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anket çalışmasında şehir tiyatrosu yönünde görüş çıkmasının ardından yürütülen çalışmalar tamamlandı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehirlilere sorarak şehirde en çok istedikleri sanat kültür etkinliğini belirlemek için yaptığı anket çalışması sonucu belirtilen yüzde 50'den fazla şehir tiyatrosu kurulması yönündeki görüş sonrası harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş işlemlerini hızla tamamladı. Öncelikle bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu hem yurt içi hem yurt dışı salonlarda da sahne almayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak yeni ve yerli oyunların yanı sıra özel prodüksiyonların da yer alacağı Şehir Tiyatrosu'nda birçok sezonu kapsayan repertuvar çalışmaları yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliği'ne Nejat Şener'in atandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayında özel bir jüri tarafından oyuncu seçmelerini yapacak ve Haziran ayından itibaren sezonun oyunlarını hazırlamaya başlayacak.

Şehir Tiyatrosu'nun kurulmasına yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, “Hem Gazi şehrimizin hem de ülkemizin kültür ve sanat hayatına en yüksek katkıyı sağlaması için tüm imkanlarımızla Şehir Tiyatromuzun yanındayız. Tüm tiyatro camiamızın sahne ışıkları hep yansın, alkışı bol olsun” açıklamasında bulundu.