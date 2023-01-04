İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 270 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 270 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik etil alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyondaki aramalarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 270 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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