İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 28 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

Gaziantep’te narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği kargo paketinde yapılan aramada, 28 kilo 400 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Gaziantep'te narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği kargo paketinde yapılan aramada, 28 kilo 400 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasına yönelik uyuşturucu madde operasyonu yaptı. Ekiplerin operasyonu sırasında narkotik dedektör köpek Onix'in tepki verdiği kargo paketinde yapılan aramada, 28 kilo 400 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.


Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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