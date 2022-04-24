Gaziantep'te 28 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te polis, durdurulan bir araçta yaptığı aramada gizli bölmede zulalanmış 28 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Ekipler durdurulan kamyonun kasasında narkotik köpek ile yaptığı aramada kamyonun gizli bölmesine zulalanmış, toplam 28 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el koyarken, araç sürücüsünü gözaltına aldı.