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Gaziantep'te 29 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’e kaçak yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'e kaçak yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uygulama noktalarında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 29 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişinin kente yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Sahte kimliklerle yakalanan şahıslar ile ilgili başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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