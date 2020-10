Gaziantep'te 29 Ekim kutlama mesajları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin yiğitliği ve Kuvayı Milliye ruhu ile kazanılan milli mücadelenin tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı olduğunu belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu belirten Başkan Şahin “ Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk Milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir” ifadelerini kullandı. Şahin, kutlama mesajının devamında, “Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Şanlı tarihimizden ve damarlarımızda dolaşan kandan alacağımız kudret ile en büyük görevimizin birlik ve bütünlüğümüzden taviz vermeden daha demokratik bir Türkiye için gereken çabayı göstermektir. Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemek ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek bizim öncelikli hedefimizdir. Ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. Şahin, farklı dil, inanç ve kültürlerin bir arada yaşayabildiği büyük bir hoşgörü medeniyetinin mirasçıları olarak kardeşçe kucaklayıp, sımsıkı kenetlenerek, eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyeti en büyük eseri olarak değerlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını siper eden bütün şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğunu yaşandığını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu insanının verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eser olan cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak, bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun hepimiz cennet vatanımız için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Bilindiği üzere bu yıl tüm milli bayramlarımız gibi Cumhuriyet Bayramı'mızı da salgının gölgesi altında kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mızın anlamını, önemini ruhumuzda hissetmeli, evlerimizi, balkonlarımızı ay yıldızlı al bayrağımızla süslemeliyiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha saygıyla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Milli mücadelenin sonunda büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta büyük bir gurur ve sevinç yaşandığını belirten Adnan Ünverdi, “Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, kadını erkeği, genci yaşlısıyla verilen mücadelenin sonucunda kazanılan büyük bir zaferdir. Bu büyük zaferin ardından atalarımız cennet vatanımızı ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından olup, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyet; özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık demektir. Bir ve beraber olarak gelişmenin, erdemin, hür ve özgür yaşamın temelinde Cumhuriyet vardır. Dün olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin değerlerini genç nesillere aktararak ilelebet yaşatacağız. Atalarımızdan aldığımız güçle daha çok çalışacak eğitim, bilim, kültür, sanat, spor gibi her alanda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartacağız. Tüm dünyada yaşanan bu zorlu sürecin aşılmasında da aziz milletimizin çelikten iradesi ve Cumhuriyetimize olan inancımız hepimize yol gösterecektir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de günümüz dünyasında en büyük güç olan ekonomi cephesinde sanayicilerimizle birlikte üretim, ihracat ve istihdamımızla şehrimize ve dolayısıyla ülkemize değer katmaya, yenilikçi projelerimizle bölgemize öncülük etmeye, memleket aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Ay, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97.yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'inin kahraman Türk evlatlarının omuzlarında ilelebet yaşayacağına dikkat çekti. İbrahim Ay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği “Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yükseltecek olan sizlersiniz” sözlerini hatırlatarak, “Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen iç ve dış mihraklara karşı kalkan vazifesi gören Cumhuriyet sayesinde ulusal birlik ve beraberliğimiz pekişmiş ve perçinlenmiştir. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya ve parçalamaya gücü yetmemiştir ve yetmeyecektir” ifadelerini kullandı. Türk milletinin tarih boyunca üstün kahramanlıklar gösterdiğini ifade eden İbrahim Ay, Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun atılan adımlardan en önemlisi olduğuna işaret etti. Ay “Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu imkanlar ve elde edilen başarı ve gelinen nokta, dünyanın örnek aldığı bir onur tablosudur. Bugünlere kolay gelinmediğini biliyoruz. Yaşanılan tüm badirelere rağmen, Yüce Türk milletinin birlik-beraberliğinden ödün vermeden, ülkemizin daha da gelişmesi yolundaki yürüyüşümüz kararlı adımlarla devam etmektedir. Müreffeh bir Türkiye için bu başarımızın artarak devam edeceğine inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi. Başkan Ay'ın mesajında son olarak, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarını bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, Gazi şehrimiz başta olmak üzere yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum”denildi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhuttin Taşdoğan Cumhuriyet'in kuruluşunun 97.yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tarihin en çetin, en ulvi, en kıymetli sayfalarını karıştırdığınız vakit önünüze Türk tarihi çıkacağını vurguladı. Taşdoğan mesajında, "İnsanlığı hangi cihetinden ele alıp incelemek isterseniz isteyin karşınıza yine aziz ecdadımızın mukaddes emanetleri çıkacaktır. Bilimde, sanatta, adalette, devlet yönetmede, mimaride. Batı'nın kendini ispat ve sömürgelerini tahakküm altına alma gayesi ile yazdığı tarih sayfalarını kastetmiyorum elbette. Orta Asya'dan başlayıp günümüze dek şanla, şerefle elimizde taşıdığımız bayrak, yine sonsuza dek şan ve şerefle taşınacak, mazlum milletlerin sesi ve umudu olmaya devam edecektir. İşte gerçek dünya tarihi bu son cümle içinde şekillenmiş, yazılmıştır, yazılmaya devam edecektir. Memleketin her köşesinin işgal edilmesi sadece ecdadın destanlarla dolu tarihini bilmeyenleri yeis'e düşürmüş, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ve tabii ki vatansever halkımızı düğüne gidiyor gibi harp meydanlarına göndermiştir. Vatan, kutsaldı, kutsal olan namustu, Türk, namusunu çiğnetmeyecekti. Çiğnetmedi. Dizginleri boşaltılmış atlar şimşek gibi girdiği savaş meydanlarında düşmanı şimşek çarpmıştan daha beter hâle getirdi. Yurt düşmandan temizlendi; mühür, çelikten sağlam şiddetiyle vatan coğrafyasının anlına vuruldu: Bu topraklar ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır. Bu son mührün ete kemiğe bürünmüş hâli de cumhuriyet yönetimidir. Asıl savaşın bilim ve teknikte, cehaleti alt etmede, her manasıyla çağdaş düzeyi yakalamada olduğunu belirten Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni yönetim biçimimizle bizlere hedefi aşikâr etmiştir. Onun emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Makul olanı yanımıza alıp murdar olanı def etmek, müşterek hafızayı unutmadan geleceğimizi inşa etmek, şer ittifaklarına karşı sarsılmaz bir şekilde taarruz etmek, pervasız bozgunculara fırsat vermemek birinci vazifemizdir. Bu sebepten cumhuriyetimize sıkı sıkıya bağlı, gösterdiği hedeflere gözlerimiz kilitli, yüreğimiz ilk gün takındığımız aşk ve şevkle sapasağlamdır. Körü körüne bağlı değiliz. Matbuatımızı takip eder, besler, bir arada tutarız. Okumanın gücünün farkındayız, herkesin eli kalem tutsun isteriz. İmanımız taze, inancımız Hakk üzere, sözümüz yerinde, menzil aşikârdır; menzil Büyük Atatürk'ün işaret ettiği tam bağımsız, her yönüyle tekniği yakalamış, kendi değerleriyle barışık büyük Türkiye'dir. Hayallerimiz bir rüyadan ibaret olmayıp bu uğurda canla başla çalışmaktayız. Genç kardeşlerimiz yaptıklarını gördükçe bu ümidimiz daha da artmaktadır. Okuyan, sorgulayan; mazinin muazzam ihtişamına boğulmaktan ziyade mazi ile barışık, günü yakalayan her Türk genci yüreğimizin en hassas yerindedir. Biliyoruz ki onlar vatanı en kısa sürede özlediğimiz yere getirecek, dünyaya nizam verip hak edene hak ettiklerini verecek, hak etmeyenden hak etmediklerini alacaklardır. Bizlere böyle bir yurt emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Onun izinde, onun yolunu takip etmeye devam edeceğiz. Bütün bu görüşlerim eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyorum. Bütün vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Aynı coşku ve heyecanla sonsuza dek bayramımızı kutlamayı nasip etmesi için Yüce Mevla'm'a dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Cumhuriyet'in kuruluşunun 97.yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özaydın mesajında, “Şanlı tarihimiz, aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği eşi görülmemiş mücadelelerle doludur. Bu mücadeleler neticesinde kurulmuş nice devletin banîsi olma şerefine mazhar olan ecdadımızın, ilelebet payidar kalmak üzere bizlere emanet ettiği kutsal emanet olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü hasebiyle aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; hak yolda, aklın, ahlâkın, erdemin, iyiliğin ve adaletin sancağını dalgalandırmak üzere sefere çıkmış inanmışlar ordusunun 97 yıl önceki büyük zaferinin adıdır. Dünya'nın en güzel toprakları üzerine kurulmuş inanç abidesi bu aziz devletin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de hem içerde hem dışarda düşmanları varlığını sürdürmektedir. Ancak, çiftçisinden, işçisine, askerinden, polisine, doktorundan, öğretmenine, torunundan, dedesine bu milleti “bir” ve “büyük” yapan her bireyin kendi üzerine düşen vazifesini sonuna kadar inançla ifa etmesi sayesinde, hiç bir haksız taarruz muvaffak olamamıştır. Özellikle son yıllarda, çok yönlü ve sistematik saldırılara maruz kalmasına, sürekli bir başka mihrak tarafından desteklenen hain terör belasına ve kendi içinde fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen, söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu, ayrı sanılan fikirlerin bile, bayrak ve birlik sevdasıyla nasıl tek yürek olduğunu 15 Temmuz 2016 günü bir kez daha dünyaya göstermiş olan bu milletin mensubu bir bilim insanı olmaktan iftihar ediyorum. İşte bu milli mücadele ruhu Cumhuriyetin temellerini oluşturmaktadır. Bu temeller ışığında, akılcılık, adalet, liyakat, erdem ve ahlâk ile yoğurulmuş bilim aşığı genç nesiller yetiştirmek, biz bilim insanlarının en mukaddes görevi ve geleceğe karşı en büyük sorumluluğudur. Elinden ve dilinden “emin” olunan liderler sayesinde kazanılmış zaferlerin dinamiklerini “okumaya” en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde, bizim bizden başka dostumuzun olmadığını, ancak ve ancak çok çalışarak, gençliğimizin potansiyelini keşfedip imkân üreterek, daima daha ileriyi hedefleyerek ve yıkarak değil inşa ederek muasır medeniyet seviyesine yükseleceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 97. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere devletimizin kurulmasında ve ayakta kalmasında canını ortaya koyan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha en kalbî duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Türk milletinin tarih boyunca her şartlarda dünyada emsali görülmemiş kahramanlıklara imza attığını ifade ederek, ‘'Beni Türk hekimlerine emanet edin'' diyen Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu gün vesilesiyle saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajında, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlatılan Milli Mücadele'nin Büyük Zafer'le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk'ün,''Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir'' dediği Cumhuriyetimizin 97'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün, aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 97'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi boyunca büyük kahramanlıklar gösteren Türk milletinin kendi vatanı üzerinde hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulduğu bir eser olan Cumhuriyetimiz, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için attığımız adımların en önemlisidir. Cumhuriyetimizin bize kazandırdıkları, modern bir devlete dönüşmesi ve bugünkü seviyeye ulaşması, tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı ve onur tablosudur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan, her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu mesajında, "Bugün büyük Türk Milleti olarak şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, hürriyetinden asla taviz vermeyen asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ispatı, milletimize pranga vurulamayacağının kanıtıdır. Bin yıldır bu coğrafyada var olan asil milletimizin, sonsuza dek bu topraklarda yaşayacağının tarihe altın harflerle yazılmasıdır" ifadelerini kullandı.