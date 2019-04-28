Gaziantep'te 2'nci Çiçek karnavalı sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile SANKO Park Alışveriş Merkezi (AVM) işbirliğinde düzenlenen 2'nci Çiçek Karnavalı etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Gaziantep Botanik Bahçesi'nde toplanan kortej, SANKO Park AVM önüne kadar yürüdü. Halk oyunlarının gösterisiyle renklenen etkinlik, protokolün çiçek dikmesiyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 gün süren karnaval boyunca, Masal Park'a 1000 adet çiçek dikildi.

"Karnavalı gelenekselleştireceğiz"

Çiçek Karnavalı'na yönelik çalışmaları değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen çiçek karnavalını Gaziantep Üniversitesi ve SANKO Park Alışveriş Merkezi'yle birlikte yaptıklarını hatırlattı. Güzelbey, “Karnaval etkinlikleri çerçevesinde çalıştaylar düzenlendi, bunun yanı sıra etkinlik süresince yapılan resimler, sergilendi. Şehrimiz, baharı coşkuyla yaşamak için hep birlikte oldu. Bu önemli çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeleri Daire Başkanlığı çiçekleriyle destek verdi. Çiçek karnavalını geleneksel hale getireceğiz, her geçen yıl katılımın artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Taylan Güvenilir ise, çiçek karnavalı kapsamında düzenlenen resim çalıştayına 20 öğrencinin katıldığını dile getirdi. SANKO Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu da 21 gün süren çiçek karnavalında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi'yle ortaklaşa çalıştıklarını aktararak, hem küçükler, hem de büyükler için yapılan çeşitli etkinliklerle baharın gelişini kutladıklarını vurguladı.

"Ödüller sahiplerini buldu"

Çiçek karnavalı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve sanatçıları arasında düzenlenen resim kategorisinde, dereceye girenlere ödülleri verildi. Buna göre, yarışmada birinci olan Alpapo Erdönmez'e ödülünü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey verdi. Yarışmanın ikincisi Serkan Yılmaz ödülünü, Gaziantep Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gökalp'ten aldı. SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, yarışmada üçüncülük ödülünü kazanan Nermin Polat'a, ödünü verdi.

Ödül töreninin ardından protokol, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi, resim sergisini gezdi. Öte yandan SANKO Park AVM Genel Müdürü Büyükaksu, çiçek karnavalına katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Güzelbey ve Gaziantep Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökalp'e teşekkür plaketi takdim etti.