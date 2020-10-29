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Gaziantep'te 3 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, D-400 karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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