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Gaziantep'te 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir kargo aktarım merkezine yapılan operasyonda 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezine yapılan operasyonda 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara operasyonu yaptı. Şehitkamil ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde 7 Mayıs 2020 günü yapılan operasyonda 3 kolide yapılan aramada toplam 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olaya ilişkin şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandığı belirtildi.

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