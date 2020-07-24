İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye daha maske ve mesafe cezası

Gaziantep’te, 3 bin 303 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Gaziantep'te, 3 bin 303 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.


Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te, 23 Temmuz 2020 tarihinde toplam 3 bin 303 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.


Vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.