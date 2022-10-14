İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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