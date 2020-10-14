Gaziantep'te 3 bin şişe kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 3 bin şişe yabancı menşeili kaçak zeytinyağı ile 102 adet yabancı menşeili ısıtıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 3 bin şişe yabancı menşeili zeytinyağı ile 102 adet yabancı menşeili ısıtıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs ile ilgili yasal işlem başlandığı belirtildi.