Gaziantep'te 3 günlük bilim şöleni

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliği ile 2-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi (KİE) bin 500'den fazla katılımcıyı ağırladı.

Ekonomik gelişmelerin kent ekseninde ve inşaat sektörü ile ilişkilendirilerek bilimsel çerçevede tartışıldığı KİE kapsamındaki 13 oturum, 8 tematik sunum ve 5 konferansa toplamda bin 540 kişi katıldı.

Kongreye ilişkin yazılı bir değerlendirme yayınlayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Kentimiz için çok özel bir etkinliği başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

KİE'nin Gaziantep'te kongre kültürünün gelişimine de büyük katkı sunduğunu belirten Yıldırım, "35 Üniversiteden 100'ye yakın akademisyen tarafından nesnel, bilimsel değerlendirmelere dayalı, özgün bildirilerin sunulduğu ve 5 konferansta önemli isimlerin ağırlandığı Bu kongreyi büyük bir emeğin sonucunda elde edilen haklı bir başarı olarak değerlendiriyorum. İş birliklerinin, bilimin, sanatın bir araya geldiği bir çalışma oldu. 3 gün boyunca süren bu başarılı kongre, düzenleme kurulumuz ve kongre sekretaryasının 6 aylık yoğun çalışma ve saatlerce süren çok sayıdaki toplantılar neticesinde gerçekleşmiştir” dedi.

Kongrede sunulan 56 bildirinin Türkiye'nin siyaset bilimi, mimarlık, mühendislik, ekonomi ve sosyoloji alanlarındaki en önemli 20 akademisyeninden oluşan bilim kurulu tarafından incelendiğini belirten Yıldırım, bildirilerin 6 sosyoloji, 7 mühendislik, 7 iktisat, 1 iletişim, 10 kamu yönetimi, 21 mimarlık ve 4 adet de şehir ve bölge planlaması disiplinlerinde olduğunu söyledi.

Pek çok alanla ilgili sunum yapıldığını belirten Yıldırım, “Bildirilerin dışında mimarlıktan, ekonomiye, inşaattan, sosyolojiye çeşitli alanlarda da uzman akademisyenler tarafından 8 tematik sunum gerçekleştirildi. Bu kongrede hem bilim insanlarına hem de halka dokunduk. Akademisyenler, mimarlar ve üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı; bildiri ve tematik sunumların gerçekleştirildiği oturumların yanı sıra, halkın her kesiminin ilgisini çeken konferanslar ile de kongremizi taçlandırdık. Ekonomist Erkin Şahinöz, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Mimar Nevzat Sayın, Mimar Cem Sorguç, Gazeteci Bağış Erten ve İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'in konuşmacı olduğu konferanslarımız büyük ilgi gördü” diye konuştu.

Başkan Tuncay Yıldırım, başta kongrenin hayata geçirilmesine öncülük eden GTO 27 Nolu Mimarlar-Mühendisler-Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi olmak üzere, Mimarlar Odasına ve emeği olan herkese teşekkür etti.