Gaziantep'te 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik polis bir ikamete yaptığı operasyonda 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bulunan bir ikamette yaptıkları aramada 5 adet paket halinde toplam 3 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 145 TL, 760 euro ve 100 dolar ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlemler başlatıldı.