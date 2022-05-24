Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te dört ayrı ikamete yapılan operasyonda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.